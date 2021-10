Euro 2016 : "La Croatie peut créer la surprise" pour Michel Berteau, supporter du FC Rouen

J-1 avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 et le match inaugural entre la France et la Roumanie ce vendredi 10 juin 2016. Neuf personnalités normandes livrent leurs pronostics. Et Michel Berteau, trésorier du 12 Rouennais, le club de supporters du FC Rouen (Seine-Maritime), mise sur la France mais se méfie de la Croatie.