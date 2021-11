Euro 2016 : qui sont les gagnants du grand jeu de pronostics de Normandie Sport ?

Tout au long de l'Euro, du vendredi 10 juin au dimanche 10 juillet 2016, l'application Normandie Sport, déployée par Tendance Ouest et La Manche Libre, et disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store, proposait à ses utilisateurs de faire leurs pronostics sportifs sur l'Euro 2016. A la clé : plus de 4000 euros de cadeaux pour récompenser d'une part les meilleurs pronostiqueurs de toute la compétition, de l'autre, les meilleurs de chacune des journées de l'Euro 2016 (dans la limite d'un lot par gagnant, voir conditions en règlement).

Les gagnants du classement général

Meilleurs que Griezmann, Payet et Giroud, ils sont allés au bout de la compétition, et ont décroché le titre de "Meilleurs pronostiqueurs de Normandie Sport" ! Voici les 3 grands gagnants * de notre jeu concours sur l'Euro 2016… remporté par une femme !

Coralie Renault alias ninidu50, remporte une télévision LED, offert Digital Ouistreham, d’une valeur de 529 € TTC. Julien Aubry alias Juclm, remporte un ordinateur portable, offert par La Boutique Regeco à Caen et Saint-Lô, d’une valeur de 500 € TTC. Thierry Raulin alias thierry, remporte un séjour en mobil-home au "Domaine de Litteau ****", d'une valeur de 303 € TTC.

Les gagnants de chacune des journées

Pour les 23 journées de la compétition, chacun des trois gagnants * cités ci-après remporte :

Pour le premier gagnant, une semaine en salle de sport chez FITNESS PARK à Hérouville-Saint-Clair.

Pour le second gagnant, un ballon offert par PRONOSTIC GAMES.

Pour le troisième gagnant, un mug offert par TENDANCE OUEST.

JOURNEE 1

1. Yoan Yon alias Yoyo

2. Nicolas Simon alias Nico70s

3. Pierre Morin alias PierreM

JOURNEE 2

1. Adeline Derel alias Adele

2. Frédéric Vautier alias Fredrouen

3. Agathe Balier alias Agat

JOURNEE 3

1. Flavien Lesueur alias Hockeyman76

2. Emeline Levacher alias Mimi76

3. Melina Cabrimol alias Mel

JOURNEE 4

1. Mickael Lejeune alias lmick14000

2. Damien Petit alias Dams50

3. Michel Vautier alias michou50700

JOURNEE 5

1. Jordan Franco-Rogelio alias jojo 35

2. François Bonnot alias François 8

3. Amaury Pailhes alias Momo

JOURNEE 6

1. Milan Leconte alias Milan

2. Leny Rodriguez alias LenyR7

3. Anthony Ledauphin alias Toto

JOURNEE 7

1. Jean-Marie Lequertier alias Lequertjina

2. Xavier Blanès alias Goldomac

3. Margot Rog alias Margot 94

JOURNEE 8

1. Hélène Guilmeau alias annette4

2. Aziz Haouas alias Rayan

3. Arnaud Lamy alias Lano14

JOURNEE 9

1. Anthony Jouan alias Anthony212

2. Valérie Lenormand alias Valoche

3. Benjamin Levacher alias Jib

JOURNEE 10

1. Serge Renault alias serge 27

2. Guillaume Regnault alias Reguigui50

3. Vincent Pouchin alias Vincentasce14

JOURNEE 11

1. Nadine Renault alias cyrilou

2. Laurent Lelandais alias xtcheu50

3. Pascal Levacher alias Winners27

JOURNEE 12

1. Aurélien Cardon alias Lescud

2. Sébastien Louvry alias sebdumesnil

3. Stéphane Touchais alias slider50

JOURNEE 13

1. William Carville alias will 467

2. Anthony Flambart alias Chonchon

3. Gigi Gil alias gigi

JOURNEE 14

1. Mike Brousseau alias Mike_b94

2. Laurent Hébert alias Lolote

3. Anthony Renault alias jacqueline50

JOURNEE 15

1. Adélaïde Lerouge alias Ade

2. Olivier Sauvage alias Oliv'

3. Laetitia Jouan alias Laetit16

JOURNEE 16

1. Jean-Luc André alias chouette 61

2. Séverine Ledauphin alias Sesse

3. Séverine Carrard alias Séverine50

JOURNEE 17

1. Julien Royer alias juju50

2. Mickaël Chauvel alias Micka14

3. Marie Duclos alias Marie_duclos

JOURNEE 18

1. Sandrine Drevon alias Sandrine 1975

2. Yves Lebourgeois alias Yves

3. Michel Clouard alias michel

JOURNEE 19

1. Chloé Lemanier alias Chloé 2426

2. Anthony Marais alias Thloïn

3. Julia Demaegdt alias Juljul

JOURNEE 20

1. Christophe Leprince alias Chris

2. Pierre-Alexandre Soulard-Sao alias Pierrot50110

3. Sébastien Ledentu alias sebufa 61

JOURNEE 21

1. Paul Cabart alias Paul

2. Martial Tournière alias louloupsg

3. Cédric Roinel alias Nonolde

JOURNEE 22

1. Dany Parey alias Dan

2. Pierre Bellamy alias Pierrolefou

3. Samuel Bieber alias Samj

JOURNEE 23

1. Kévin Jouve-Hamel alias Sousou50

2. Jean-Michel Touchais alias Passionvttmanche

4. Antoine Allais alias Eriel