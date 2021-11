L'Agenda en Normandie : mercredi 6 juillet

Jeudi 7 juillet 2016, à l'occasion de la ½ finale de l'Euro 2016, la ville de Flers retransmettra le match France/Allemagne. Rendez-vous, ce jeudi 7 juillet 2016, dès 20h, au Forum de Flers. C'est gratuit.

Samedi 8 juillet 2016, une soirée festive est organisée à La Meurdraquière (Manche) près de la Haye Pesnel (Manche). Pour sa 1ère édition, l'association De Buttes en Bottes vous présente, Rock en Pomme, son festival 100% manchois. Au programme : concerts et produits locaux. L'entrée est à 10€, c'est 7€ en prévente et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 18h30 à La Meurdraquière.

Dimanche 9 juillet 2016, suivez la finale de l'Euro 2016 sur la plage de Ouistreham Riva-Bella. Dès 14h, rendez-vous sur la plage pour un tournoi de beach soccer, un concours de jonglage, tir de précision et de nombreux cadeaux à remporter. Et à partir de 20h, animations et retransmission gratuite de la finale de l'Euro sur écran géant.

Dimanche 9 juillet 2016, ne manquez pas le spectacle des Fermax. Les cascadeurs automobiles vous donnent rendez-vous à Loré (Orne), au sud de Domfront (Orne). Spectacle à 14h.