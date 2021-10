Festival Beauregard 2016 : un vendredi de chauffe (PHOTOS)

Tous ne seront pas passés au travers des gouttes, mais qu'à cela ne tienne : un festival sans un soupçon de boue est-il vraiment un festival ?

Ghinzu au top

Sensation de cette soirée, le rock des Ghinzu qui auront su montrer de quel bois on se chauffe en Belgique ! Du bon gros son souvent teinté d'un lyrisme qui justifie sans doute la comparaison régulière avec Muse. Ils prenaient la suite de Beck, qui aura lui eu du mal à trouver son public malgré une flopée de ses titres les plus fameux, parmi lesquels les "Loser" et "Sex laws". Sa prestation s'est avérée peut-être trop propre : on retiendra la mise en scène toute en lumières et au psychédélisme rafraîchissant.

Le rap de Nekfeu, quelque temps plus tôt, puis les Chemical Brothers, en début de nuit, rassemblaient aussi un public à la fois plus jeune et plus investi.

Demain, samedi 2 juillet, il faudra suivre les Allemands de Get Well Soon, les Brigitte, le leader de Led Zeppelin Robert Plant, The Avener et The Kills pour un samedi aux plaisirs variés.