Calvados : dans le couloir d'un hôtel, il baisse son pantalon devant trois jeunes étudiantes

Deux jeunes de nationalité roumaine, âgés respectivement de 24 et 30 ans, comparaissaient mercredi 29 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il leur est reproché exhibition sexuelle et violence. Les faits se sont déroulés mercredi 11 mai 2016, à minuit. A ce moment, les deux hommes regagnent l’hôtel F1, à Saint-Contest au nord de Caen. Travaillant dans le bâtiment, ils y louent une chambre. Ayant arrosé ce qui correspond dans leur pays à la fête des morts, ils sont passablement éméchés. Dans le couloir de l’hôtel, ils se mettent à frapper avec insistance sur une porte menant à des cabines de douche.

Il baisse son pantalon et exhibe son sexe

Sans doute étonnées par l'ampleur des coups, trois jeunes filles sortent du local. Ce sont des étudiantes espagnoles, âgées de 15 à 16 ans. Devant elles se tient le plus âgé des deux hommes, qui, les regardant droit dans les yeux, baisse son pantalon et exhibe son sexe. Les jeunes filles, affolées, appellent le directeur de l’hôtel.

A la barre, les deux individus ne se souviennent franchement de rien, l’alcool ayant "gommé" leurs souvenirs. Et d'expliquer que sans doute, à la limite, ayant envie d'uriner, ont-ils pris la porte des douches pour celle des WC… Les violences reprochées par les victimes ne sont pas avérées, et les deux prévenus sont relaxés pour ce chef d'inculpation. Par contre, le plus âgé est reconnu coupable d'exhibition sexuelle et il écope d'un mois de prison avec sursis.