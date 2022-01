63e Emmy Awards, le palmarès

C'est un rendez-vous que les fans de série ne manqueraient pour rien au monde. La chaîne du câble SERIE CLUB vous donne rendez vous dès 20h40 pour une soirée autour des EMMY AWARDS 2011. C'est cette nuit qu'a eu lieu la traditionnelle cérémonie depuis le Nokia Theatre de Los Angeles. Si vous n'avez pas pu suivre cette cérémonie, séance de rattrapage ce soir dans une version traduite. Le palmarès en bas de page.

Retour de la série Castle sur France 2 ce soir. Au programme : la suite de la saison 3 inédite dès 20h35. C'est d'ailleurs également ce soir que commence la saison 4 aux états-unis sur la chaîne ABC. Selon le site américain TV LINE, on pourrait voir dans cette nouvelle saison arriver Kristin Lehman (ndlr : l'assistant de Billy Campbell dans The Killing). Elle devrait y incarner la petite amie récurrente du personnage interprété par Nathan Fillion.

En bref ...

Sur TF1 : un téléfilm français avec Ingrid Chauvin, il s'agit du retour de la série "Les Toqués". ça s'appelle "week end chez chez toqués" et c'est dès 20h45.

Sur France 3 : documentaire inédit consacré à Maxime Leforestier en première partie de soirée.

Sur Canal : la série d'Eric Judor Platane.

Sur M6, on reste dans le monde des agriculteurs avec, après la fin de "l'amour est dans le pré", un documentaire intitulé "agriculteur à tout prix". C'est à 20h45

Le palmarès des Emmy Awards 2011 :

Meilleure actrice de série humoristique - Melissa McCarthy, Mike & Molly

Meilleur acteur de série humoristique - Jim Parsons, The Big Bang Theory

Meilleur second rôle féminin dans une série humoristique - Julie Bowen, Modern Family

Meilleur second rôle masculin dans une série humoristique - Ty Burrell, Modern Family

Meilleure série humoristique - Modern Family

Meilleure actrice dans une série dramatique - Julianna Margulies, The Good Wife

Meilleur acteur dans une série dramatique - Kyle Chandler, Les lumières du vendredi soir

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique - Margo Martindale, Justified

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique - Peter Dinklage, Game of Thrones

Meilleure série dramatique - Mad Men

Meilleure mini-série ou téléfilm -Downton Abbey

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm - Kate Winslet, Mildred Pierce

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm - Barry Pepper, The Kennedys

Meilleur second rôle masculin dans une mini-série ou un téléfilm - Guy Pearce, Mildred Pierce

Meilleur second rôle féminin dans une mini-série ou un téléfilm - Maggie Smith, Downton Abbey

Meilleure réalisation pour une série comique - Michael Alan Spiller, Modern Family

Meilleure réalisation pour une série dramatique - Martin Scorsese, Boardwalk Empire

Meilleur auteur pour une série comique - Steve Levitan et Jeffrey Richman, Modern Family

Meilleure auteur pour une série dramatique - Jason Katims, Les lumières du vendredi soir

Meilleure émission de télé-réalité - The Amazing Race

Meilleur auteur pour une émission - The Daily Show

Meilleur auteur pour une mini-série ou téléfilm - Downton Abbey

Meilleure réalisation pour une mini-série ou téléfilm - Brian Percival, Downton abbey