"Caen les Rencontres" : l'architecture pour les nuls !

Ce nouveau cycle d’échange sur l’architecture, l’urbanisme et le développement durable est orchestré de concours entre les trois villes associées de Caen, Hérouville et Mondeville.



La Ville, et la Rue

Parmi la quinzaine de rendez-vous organisée, des conférences-débats, des ateliers pédagogiques les samedis d’octobre, des soirées littéraires et cinématographiques ou encore l’exposition intitulée “La rue est à nous… Tous !”. Créée à Paris, cette dernière revient en France après un tour du monde qui l’a menée notamment en Chine et en Amérique du Sud.

Quant au thème central de cette deuxième édition, ce sera donc la place de la rue dans la ville du XXIe siècle. A quoi et à qui servent-elles ? Comment s’y résolvent les conflits d’usage ? Comment y concilier liberté et sécurité ? À vous désormais de prendre part à la réflexion et au débat !

Pratique. Retrouvez tout le programme sur caenlesrencontres.com.