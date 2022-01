Caen, les rencontres, deuxième du 10 septembre au 31 octobre

"Caen, les rencontres, deuxième" propose un nouveau cycle de journées d'échange et de réflexion sur l'architecture, l'urbanisme et le développement durable à la demande des villes de Caen, d’Hérouville et de Mondeville associées dans "Caen Presqu’île".

Le grand public et les familles sont invités avec plusieurs animations sur ce thème, des conférences ou des films par exemple. Tout le programme de la manifestation est à retrouver sur le site dédié http://caen-lesrencontres.com/deuxieme/

Ecoutez Xavier Le Coutour nous expliquer le concept de ce RDV: