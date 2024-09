Caen. Le maire Aristide Olivier part à la rencontre des habitants

"Rencontrons-nous !" Aristide Olivier, maire de Caen, se lance dans un tour des quartiers de la ville pour échanger avec les habitants. Nouvellement élu, à la suite du départ de Joël Bruneau, élu député, il organise ces rencontres durant un mois, du 14 septembre au 12 octobre.

Douze entretiens sont organisés, soit à 11h, soit à 18h, pour dialoguer autour de l'actualité et des projets de la Ville. C'est aussi l'occasion de poser des questions auxquelles il pourra répondre, avec d'autres élus. Le premier est samedi 14 septembre à 11h pour les quartiers Saint-Jean-Eudes, Saint-Gilles, Calmette et Presqu'île, à la Halle sportive Saint-Jean-Eudes. Tous les lieux et horaires sont à retrouver sur caenlamer.fr.