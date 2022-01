SM4C : une carte à 15€ pour des réductions dans quatre salles de concerts de la région

On en sait plus sur cette nouvelle carte de réductions présentée hier, mercredi 7 septembre à la Fnac de Caen par trois des quatre directeurs des salles Le Cargö et le BBC à Caen, le Normandy de Saint-Lô et la Luciole d'Alençon.