Ce soir, le Cargö reprend la mer

Septembre

La nouvelle saison est lancée ce vendredi 7 septembre avec la présentation de la programmation suivi d’un barbecue le long du canal Victor Hugo. Côté musique, on viendra applaudir les psychédéliques et envoûtants Goldwave. La salle des musiques actuelles accueillera ce week-end (8 et 9 septembre) des artistes participant à l’événement Presqu’île en fête. Parmi eux, la douce Mariama et les rockeurs Hot Road 56.

Octobre

Les Muz’nouch viendront égayer la soirée du 11 avec leur musique vivante et pleine de sens. Steel Pulse sera de la partie le 13 octobre. Le festival électro Nördik Impakt prendra ses quartiers au Cargö dès le 25. On y attend des DJ de haute volée, parmi lesquels les C2C, les très communicatifs Sporto Kantès et le légendaire Don Rimini. Du gros son à prévoir.

Novembre

La star punk allemande, Nina Hagen, viendra secouer la ville le vendredi 9. D’un autre genre, le compositeur Wax Tailor usera de ses samples adulés et de ses plus belles compositions le 13. Vous ne pourrez pas résister à la folie Skip The Use le 14. Grande révélation 2012, le show risque d’y être enflammé ! Le 21 novembre, c’est un grand revival du rock des "sixties", avec la venue des Sonics et leurs sons saturés. A la fin du mois, le poétique belge Arno viendra livrer avec passion ses textes, tout comme les Marseillais de Psy 4 de la Rime !



Décembre

Le 2 décembre, grand retour du rappeur Orelsan. Les billets risquent d’être rapidement pris d’assaut pour la dernière date de sa tournée.

Pratique. Toutes les infos sur www.lecargo.fr.