Édouard et Gérard sont dans un avion ...

Souvenez vous, tout le monde en parlait de la grosse envie de Gérard Depardieu il y a près d'un mois dans un avion pendant la phase de décollage. Il n'avait pas pu se retenir et devant le refus de l'hôtesse de lui ouvrir les toilettes, s'était empressé de faire dans une petite bouteille que son collègue Edouard Baer lui avait confiée. Edouard Baer l'accompagnait direction l’Irlande pour le tournage du nouvel Asterix et a confié a la presse après l'incident : ""J’ai trouvé cette solution, j’avais cette mini-bouteille d'Evian avec moi. Simplement, la bouteille était trop petite, alors c’est vrai que ça a débordé. Il était gêné, il a voulu nettoyer. C’était très gênant et humiliant pour lui [...] Quelque soit la démesure de mon ami Gérard, personne n’est très flatté d’avoir des ennuis de prostate et de devoir uriner comme ça.» Gérard Depardieu a donc décider de se défendre et de démontrer sa bonne foi. Il n'a pas voulu provoquer cette fois, il avait juste très envie et dans une vidéo, il essaye de faire passer le message avec humour. Regardez.