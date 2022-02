Astérix et Obélix "au service de sa Majesté": la nouvelle bande annonce

Dans ces nouvelles aventures d'Astérix & Obélix, Vincent Lacoste incarne l'horripilant lutécien, attaché à son effet coiffé-décoiffé, envoyé en Armorique pour devenir un homme.

Inspiré des volumes Astérix chez les Bretons et Astérix et les Normands, le long métrage de Laurent Tirard déploiera la carte du choc des cultures avec des Gaulois en goguette en (Grande)Bretagne, afin de contrarier une nouvelle fois les plans de César.



Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté sortira sur les écrans français le 17 octobre prochain. Edouard Baer succède à Christian Clavier et Clovis Cornillac dans la peau d'Astérix, tandis qu'Obélix reste interprété par Gérard Depardieu.