Box-office du 24 au 30 octobre : "Skyfall" règne sans partage

Le dernier James Bond réalise la meilleure première semaine de l'histoire de la saga en France. La deuxième place est détenue par Astérix et Obélix : Au service de sa majesté, avec près de 850.000 spectateurs. Avec l'aide des vacances scolaires, la comédie française limite la casse, ne perdant que 25% de son audience par rapport à la semaine précédente. Sorti mercredi 24 octobre, Stars 80 complète le podium, avec 526.445 entrées.

D'autres films ont profité des congés scolaires pour se refaire une santé. Quatrième, Ted affiche une baisse de ses entrées de seulement 7%. Clochette et le secret des fées a vu ses chiffres gonfler de 24,5%. La fréquentation de Kirikou, les hommes et les femmes a quant à elle effectué un bond de 50,6%.

Box-office du 24 au 30 octobre :

01. Skyfall. 1.839.220

02. Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. 849.052

03. Stars 80. 526.445

04. Ted. 278.105

05. Taken 2. 261.082

06. Clochette et le secret des fées. 216.082

07. Amour. 214.179

08. Dans la maison. 193.170

09. Les Seigneurs. 175.961

10. Kirikou, les hommes et les femmes. 137.106

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.