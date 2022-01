Sans prévenir, les kayakistes sont rentrés chez eux

Le Cross Jobourg avait en effet déclenché des recherches aériennes et maritimes pour tenter de retrouver deux kayakistes disparus, dont l'un avait contacté les secours, ne voyant plus son fils. Après quatre heures de recherche hier et un dispositif de nouveau déployé ce matin, aucune nouvelle des deux kayakistes. Et pour cause : les gendarmes maritimes n'ont pas noté d'embarcation manquante au club de Tourlaville. L'homme et son fils ont ainsi du rentrer tranquillement chez eux sans prendre la peine d'alerter les secours.