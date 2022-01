C'est le port de plaisance de Chantereyne qui est à l'origine de l'appel au cross jobourg vers 20h40 : il relayait l'alarme d'un kayakiste ne retrouvant plus son fils, naviguant lui aussi à bord d'un kayak dans la passe de l'est. Mais malgré ce dispositif aérien et maritime déployé, les recherches ont été arrêtées quatre heures après, elles ont repris ce matin, samedi 3 septembre, mais on est toujours sans nouvelles du kayakiste.