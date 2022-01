Retour du groupe Louise Attaque avec un nouveau single

C'est l'un des artistes qui a vendu le plus d'albums en 2010, Gaëtan Roussel, leader du groupe Louise Attaque. Il sera de retour sur le devant de la scène au mois d'octobre prochain mais cette fois-ci avec la formation qu'il a crée avec des amis en 1994, Louise Attaque.

C'est la sortie d'un album best of de Louise Attaque qui a amené le groupe à se retrouver et à écrire quelques nouveux titres qui seront à retrouver en supplément des plus grandes tubes de la formation dans ce best of.

Rappelons que Louis Attaque a connu le succès en 1997 avec un album de nombreuses fois primé et contenant des hits inoubliables tels que "J'temmene au vent, Léa ou encore Ton invitation. Le dernier album de Louise Attaque date de 2005 "A plus tard crocodile".

Découvrez un extrait de "Du Monde tout autour", le dernier single du groupe Louise Attaque:

