Louise Attaque: le best-of

Du monde tout autour ouvrira l'album, composé au total de 17 morceaux, principalement extraits du premier album de Louise Attaque vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Les fans de la première heure retrouveront les tubes qui révélèrent le groupe à la fin des années 90, dont Ton invitation, J't'emmène au vent et Les Nuits parisiennes.

Comme on a dit, deuxième opus paru en 2000, sera représenté, entre autres, par son premier single La Plume tandis que cinq morceaux du troisième album, A plus tard crocodile (2005), figureront sur la compilation (Si l'on marchait jusqu'à demain, Sean Penn, Mitchum...).

Louise Attaque offrira comme deuxième titre inédit à son public la chanson Snark, exhumée de leurs premiers enregistrements en studio.

Le best-of s'accompagnera d'un DVD, comprenant un documentaire réalisé au lancement de leur carrière en 1998, ainsi qu'un autre effectué lors de l'enregistrement de leur troisième et dernier album à New York et le clip de leur morceau inédit Du monde tout autour.

Du monde tout autour, best-of de Louise Attaque

Disponible le 24 octobre 2011

15,99€