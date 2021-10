Jean-Jacques Goldman répond (avec humour) à la polémique portant sur le nouveau titre des Enfoirés.

Depuis une semaine les télévisions et les réseaux sociaux sont en boucle sur la polémique provoqué par le texte de la novelle chanson des Enfoirés "Tout la vie".

Ce mercredi soir, Jean-Jacques Goldman a répondu avec énormément d'humour et de simplicité aux différentes contreverses

Rendez-vous vendredi 13 mars pour suivre le concert sur TF1 et dès le lendemain pour se procurer l'album et le DVD au profit des Restos du Coeur qui organise sa grande collecte ce vendredi et ce samedi dans toute la France.