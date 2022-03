Lady Gaga, l'album de remixes

Les précédents albums The Fame et The Fame Monster avaient également fait l'objet de remixes, réunis sous le titre The Remix. L'album Born This Way, disponible depuis le mois de mai, s'était classé numéro 1 aux classements de 28 pays.



Tracklist 'Born This Way: The Remix' :



1. "Born This Way" (Zedd Remix)

2. "Judas" (Goldfrapp Remix)

3. "The Edge of Glory" (Foster the People Remix)

4. "Yoü And I" (Wild Beasts Remix)

5. "Marry the Night" (The Weeknd & Illangelo Remix)

6. "Black Jesus" (Michael Woods Remix)

7. "Bloody Mary" (The Horrors Remix)

8. "Scheiße" (Guena LG Remix)

9. "Americano" (Gregori Klosman Remix)

10. "Electric Chapel" (Two Door Cinema Club Remix)

11. "Yoü And I" - (Metronomy Remix)

12. "Judas" (Hurts Remix)

13. "Born This Way" (Twin Shadow Remix)

14. "The Edge of Glory" (Sultan & Ned Shepard Remix)

15. "Judas" (Röyksopp's 30 Pieces Mix) (iTunes Bonus Track)



Un DVD intitulé Lady Gaga Presents The Monster's Ball Tour at Madison Square Garden, ainsi qu'un livre de photos intitulé Lady Gaga verront également le jour. Edité chez Grand Central Books, ce dernier contiendra 350 images inédites signées Terry Richardson. Le DVD contiendra des images inédites du grand concert de mai, ainsi qu'un documentaire HBO, récompensé par un Emmy. Ils seront disponibles le 21 novembre.