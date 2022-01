Hockey : avertissement majeur pour les Drakkars

Le chiffre est très élevé, trop élevé. « A la décharge des joueurs, on n'a pas encore beaucoup axé le travail sur le jeu défensif », tempère Bertrand Pousse. Mais samedi 27 août, ses troupes ont vu le palet franchir leur ligne de but à douze reprises contre Rouen. À l'arrivée, la défaite a eu des airs d'humiliation (12-1). Pas assez impliqués défensivement, fautif sur « des basiques », selon leur coach, les Caennais ont coulé. Le champion de France en titre a beau être déjà en grande forme, prêt à survoler le hockey national, l'addition peut faire peur. « Je ne pense pas que ce soit inquiétant, rétorque Bertrand Pousse. C'est sûr que c'est violent, tant mieux si ça se passe en préparation. L'an dernier ça nous était arrivé en match de coupe. Là, ça ne compte pour rien. »

« Contre une équipe comme Rouen, si tu n'es pas prêt à 100 %, les conséquences sont immédiates, reconnaît l'une des recrues, Thibault Geffroy. Défensivement, on n'était pas prêts. Il faut qu'on travaille beaucoup dessus. L'objectif est d'être prêt dans trois semaines (le 17 septembre, pour la reprise du championnat, ndlr). Ce n'est pas dramatique. Si on commence à avoir la tête dans le sac alors que le championnat n'a pas commencé, on va avoir des problèmes. »

Défaits lors de quatre de leurs cinq premiers matchs (contre Angers, Amiens et Rouen, trois des meilleures équipes françaises), les Drakkars restent mesurés dans leurs propos. Ils prennent note, cependant, des avertissements reçus. « Si on joue de la même manière [qu'à Rouen] contre n'importe quelle équipe, on ne gagnera pas beaucoup de matchs cette année », prévient Bertrand Pousse. Pour autant, l'entraîneur caennais ne remet pas en cause la qualité de son groupe. « Globalement, l'équipe est intéressante. Avec ce groupe-là, je pense qu'on a les capacités d'atteindre l'objectif. » Celui-ci est double : le maintien accompagné, de préférence, d'une qualification en play-off.