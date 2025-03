Caen. Historique, les U20 des Drakkars en finale du championnat de France

"On a déjà fait un exploit, maintenant si on peut aller en chercher un autre, on va y aller", lance Virgile Mariette, responsable de la formation des Drakkars de Caen, et entraîneur de la génération U20. Dimanche 9 mars, ses joueurs se sont qualifiés pour la finale du championnat de France en venant à bout de leurs "meilleurs ennemis", Rouen. "C'est un aboutissement pour le club, c'était une énorme fête à domicile", se remémore le coach. Pourtant, les Caennais devaient jouer à l'extérieur, mais un problème à la patinoire rouennaise a fait se dérouler le match dans le Calvados, devant environ 700 spectateurs, émus. "Je sais qu'il y a eu quelques larmes dans les gradins."

Très investi dans la formation, le club caennais passe un cap cette saison, et a désormais l'opportunité de s'offrir un titre, contre Grenoble. La rencontre se jouera au meilleur des trois matchs, avec une première confrontation samedi 15 mars, à domicile. "Grenoble, c'est l'ogre dans toutes les catégories", relate Virgile Mariette. Aux guerriers caennais de le terrasser.