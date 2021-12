Rihanna est folle de ses cheveux rouges!

« Rihanna aime imposer de nouveaux styles mais cela lui coûte une fortune. Elle fait plusieurs apparitions en une semaine, ce qui rajoute à l’addition finale. Ursula est une proche de Rihanna, et elles sont ensemble tout le temps! ». Cette petite phrase d'une proche de Rihanna résume bien la relation qui unie la chanteuse pop et sa coiffeuse. En effet, Rihanna dépense plus d'un million de dollars par an pour s'occuper de son style et surtout de sa coupe de cheveux.

Alors que des mèches en France coûte grosso modo entre 100 et 200 euros selon les salons, cela coûte des milliers de dollars à Rihanna qui en plus en change très régulièrement. A ça c'est sûr, elle est bien coiffée... Mais cela vaut-il vraiment le coup selon vous?

Heureusement que chaque titre que sort la chanteuse est un tube mondiale, en témoigne son nouveau titre Man Down dont voici le clip ci-dessous: