Rihanna présente et produit une télé-réalité

Son émission prendra la forme d'un concours réservé à douze jeunes stylistes, sélectionnés par Rihanna et des experts de la mode, qui serviront de mentors aux créateurs en herbe. Les candidats devront confectionner des vêtements et des accessoires pour une célébrité différente chaque semaine.

Plusieurs émissions et concours de mode existent déjà aux Etats-Unis, mais ils sont en général présentés par des anciennes stars des podiums. Heidi Klum participe à Project Runway depuis 2004 sur la chaîne Bravo. MTV a choisi Karlie Kloss et Joan Smalls pour présenter House of Style et l'ancienne mannequin Alexa Chung pour It's On With Alexa Chung.