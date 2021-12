La chanteuse Alizée dans le jury de The Voice sur TF1 ?

L'interprète de Moi... Lolita aurait été approchée par la première chaîne pour rejoindre le jury d'artistes qui accompagnera les candidats tout au long de l'émission. Patricia Kaas et Patrick Bruel seraient également pressentis pour faire partie du jury.

Prévu pour janvier 2012, le programme sera l'adaptation de l'émission néerlandaise The Voice of Holland. Benjamin Castaldi et Vincent Cerutti seraient actuellement en pourparlers avec TF1 pour présenter le télé-crochet.

Produit par Endemol dans son pays d'origine, The Voice of Holland se présente comme un mélange entre deux concepts déjà existants, Nouvelle Star et X Factor. Les candidats sélectionnés en phase de casting seront parrainés par l'un des membres du jury au fil de la compétition. Soumis à un système d'élimination hebdomadaire, les participants seront choisis à l'aveugle par les membres du jury. Lors du premier casting, ces derniers ne pourront voir les chanteurs afin de les juger uniquement sur leurs performances vocales et non selon des critères physiques.