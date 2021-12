Art miniature et splendeur des jardins au Château de Vendeuvre

Son architecte, Jacques-François Blondel, souhaitait bâtir une demeure classieuse mais sobre afin “d’éviter de jeter de la poudre aux yeux par une ornementation inutile et une façade démesurée qui nuise aux commodités intérieures”. Le château a été classé Monument historique, après avoir eu la chance de traverser la Révolution Française sans grands dommages et, malgré la dernière guerre, de conserver en grande partie son décor intérieur et son mobilier d’époque.

Ambiance très XVIIIe

Le mobilier est l’une des attractions principales du Château de Vendeuvre. La fierté du domaine est de posséder la plus grande collection au monde de mobilier miniature. Les 800 pièces, collectionnées depuis l’enfance par Madame de Vendeuvre, sont exposées dans le musée qui leur est dédié. Les amateurs de décoration d’intérieur seront aussi ravis de visiter le grand salon, le bureau, le “Salon des Pastels” ou encore les cuisines et leurs odeurs de mets d’époque.

Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés en parcourant les jardins du domaine : exotiques, à la Française, labyrinthe, ou Jardins d’eau très prisés au temps de la Renaissance. Actuellement, dans le jardin exotique, les fleurs les plus rares apparaissent parfumées de senteurs tropicales. Des visites guidées sont proposées et pour les groupes supérieurs à 50 personnes, il est proposé une soirée “nocturne” en compagnie du Comte de Vendeuvre. Visite, dîner et illuminations féériques au programme.

