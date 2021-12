Pas toujours facile d’être avocat

En récidive de vol, il aurait dérobé le 1er juillet à Caen deux cartes bleues à ses victimes. Puis à Hérouville, il avait été surpris dans des bureaux. Sur lui des chèques uniques mais de propriétaires différents, et un portefeuille.



Il insulte son avocate

Lors de son interpellation, il avait alors appelé des “amis à la rescousse”, et une petite émeute accompagna sa montée dans la voiture. Lors de sa garde à vue, il donna des coups de pied, refusa de laisser ses empreintes, et se frappa la tête contre les murs.

À l’audience, il contesta la totalité des faits. “C’est moi la victime”, clama-t-il !

Son avocate indiqua qu’il comptait se présenter à la prochaine audience et qu’il possédait un CDI. “Je suis d’accord avec mon avocate”, conclut-il.

Mais lors de l’annonce de sa détention provisoire jusqu’au 29 juillet, les choses ne tournèrent pas dans le bon sens. Il se pencha alors vers son avocate pour l’injurier à voix basse, l’air menaçant. Puis, lors de sa sortie du tribunal, il laissa entendre des cris jusque dans la salle d’audience. Cela promet de l’ambiance le 29 juillet prochain, où il encourra une peine plancher pour récidive.