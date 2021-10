Sur le site de l'ex-Pétroplus de Rouen, les syndicalistes présents, les élus absents

Ils étaient une cinquantaine de syndicalistes à s'être rassemblés, vendredi 24 juin 2016, devant le site de l'ancienne raffinerie Pétroplus, à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Elle est aujourd'hui propriété de Valgo et de Bolloré Energie (qui exploite un parc de stockage). De l'avis d'un des participants, "cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un aussi gros rassemblement devant l'usine".

Des élus aux abonnés absents

La raison de cette mobilisation : la venue annoncée du député PS Guillaume Bachelay (anciennement contre la fermeture de Pétroplus et aujourd'hui favorable au projet Valgo), du président de la Métropole Frédéric Sanchez, socialiste lui aussi, et de la préfète de Normandie Nicole Klein.

Les élus et la responsable de l'Etat devaient se faire présenter le nouveau projet développé sur le site et porté par Valgo, chargé entre autres de la décontruction des anciennes installations et de la dépollution du site, et Bolloré Energie, qui a reçu l'autorisation d'exploiter le parck de stockage dit du Milthuit.

Les syndicalistes leur avaient réservé un bruyant accueil. Mais, attendus à 14h30, les élus et la préfète ne se sont finalement pas présentés, laissant les manifestants sur leur faim, eux qui avaient prévu de renvoyer les autorités à leurs anciennes déclarations. Guillaume Bachelay et François Hollande avaient annoncé, en leur temps, soutenir la cause des Petroplus avant de vanter le projet de Valgo. François Hollande avait réitéré ce soutien à Valgo il y a peu, lors de sa visite à Grand-Quevilly avec Guillaume Bachelay.