Météo : violents orages, la Normandie en alerte orange

Un grand pic de chaleur est attendu dans toute la France, mercredi 22 juin 2016. Les températures pourraient atteindre les 36°C dans le sud-ouest. Mais plus au nord, et notamment en Normandie et en Bretagne, le thermomètre ne grimpera pas aussi haut. Dans la Manche, il atteindra difficilement les 25°C dans le sud du département. Cherbourg sera bien au frais avec des maximales qui ne dépasseront pas les 19°C.

Dans le reste de la région, il est attendu 24°C à Caen (Calvados), 26°C à Alençon (Orne) et Rouen (Seine-Maritime), et jusqu'à 28°C à Evreux (Eure).

Alterte orange

Malgré quelques légères précipitations sur le Cotentin, le temps sera très clément avec un ciel bien dégagé une bonne partie de la journée. Mais en milieu d'après-midi, des orages vont pénêtrer la Normandie par l'ouest et gagneront toute la région en début de soirée. Météo France a d'ailleurs placé les cinq départements en alerte orange en raison de violents orages, accompagnés de chutes de grêle importantes.

L'observatoire français des orages Keraunos évoque l'apparition de "probables supercellules".

Les prévisions de Météo France pour la journée de mercredi :

De nouveau des orages jeudi

Le phénomène devrait se poursuivre dans la journée du jeudi 23 juin. Des averses orageuses sont attendues toute la journée sur l'ex-Basse-Normandie, avec des risques plus forts en début de soirée.

En Seine-Maritime et dans l'Eure, la situation devrait se stabiliser en milieu de matinée avec le retour de quelques éclaircies. Mais Météo France annonce de nouveaux orages localement forts dans l'après-midi.

Les températures resteront assez élevées, avec des maximales de 26°C attendues à Rouen et Alençon, et 28°C à Evreux. Dans le Calvados, le mercure atteindra le 22°C et ne dépassera pas le 21°C dans la Manche. Cherbourg connaîtra des températures toujours aussi fraîches (17°C).

Les prévisions de Météo France pour la journée de jeudi :

Du soleil pour le week-end

Pour les jours suivants, le soleil devrait faire son grand retour dans la région. De très belles éclaircies sont attendues vendredi 24 et samedi 25, avec des températures plus saisonnières qui oscilleront entre 19°C et 22°C.