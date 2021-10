Conjuring 2 : Le premier film d'horreur qui tue... réellement !

Conjuring est réputé pour être un film d'horreur particulièrement angoissant. Le deuxième volet de la saga semble lui aussi tenir ses promesse dans le domaine de l'horreur.



Un homme de 65 ans résidant en Inde est mort dans un cinéma de sa ville en regardant le film Conjuring 2. D'après la police, il était accompagné d'un ami et au moment de la scène la plus intense, il aurait sursauté, et s'est plaint de vives douleurs à la poitrine. Il perd ensuite connaissance. Son ami tente de le réveiller mais il était déjà trop tard, il était mort dans son fauteuil au cinéma, visiblement d'une crise cardiaque.





Son décès confirmé à l'hôpital, les équipes de médecins devaient pratiquer une autopsie, quand, fait étrange : son corps a disparu juste avant d'être examiné.



Le journal local, The Hindu, rapporte que l'ami qui l'accompagnait au cinéma aurait été aperçu avec la dépouille à bord d'un tuk-tuk. La police poursuit donc actuellement son enquête pour retrouver le corps du malheureux spectateur.





La sortie du film Conjuring 2 est attendue en France la semaine prochaine.



Le premier opus "Conjuring : les dossiers Warren" (sortie en 2013) raconte l'histoire vraie d'un couple de chasseurs de fantômes des années 1970. "Conjuring 2 : le cas Enfield", par le réalisateur de la célèbre saga d'horreur "SAW", James Wan, est une nouvelle fois une histoire vraie issue des dossiers d’Ed et Lorraine Warren lors de l'une de leurs enquêtes les plus traumatisantes. Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule ses quatre enfants dans une maison hantée par des esprits maléfiques.



Voici la bande annonce du film qui sortira sur les écrans français le 29 Juin 2016 :







LIRE AUSSI : La ZDF, chaine de télévision allemande, diffuse un film d'horreur à la place des traditionnels dessins animés du dimanche matin