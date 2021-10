CINEMA Bienvenue à Marly-Gomont, une comédie sensible et touchante

Aujourd'hui je vous parle de Bienvenue à Marly-Gomont, un film tiré de la vie du chanteur/humoriste Kamini.

Kamini avait marqué les esprits en 2006 avec son rap devenu viral sur youtube sur « Marly-Gomont » son petit bled de Picardie.

Si son titre avait cartonné dans les ventes cette année-là, c'est vrai qu'on avait un peu oublié Kamini. Alors quand j'ai entendu qu'il allait sortir un film inspiré de sa chanson, elle-même inspiré de sa vie, j'ai été pour le moins sceptique. Peut-on parler durant un peu plus d'1h30 d'un village paumé comme il y en a partout en France ?

Quand on le fait avec intelligence, il semble que ce soit le cas, car j'ai passé un très bon moment devant ce film !

L'histoire se déroule dans les années 1970, avec l'arrivée d'une famille africaine dans ce petit patelin de Marly-Gomont. Lorsque l'on vient du Congo, on est comme n'importe quel touriste, la France, c'est Paris et la Tour Eiffel, les champs-élysées... En aucun cas la campagne!

Il est assez amusant pour nous de voir cette confrontation de réalité. Finalement, à part le docteur Zantoko, peu de monde est ravi de se trouver face à cette situation. Les picards sont intrigués par cette famille noire qui vient d'Afrique et assez méfiants, tandis que les Congolais ne supportent pas l'absence d'animations et de magasins dans le village, sans parler du froid.

Télescopage de clichés, autant de situations au potentiel comique. Mais ce n'est jamais méchant longtemps, car peu importe le cliché qui est montré, le réalisateur montre clairement l'erreur de la personne et on sent l'énormité de ce qui est dit ou fait.

Malgré les années qui ont passé, le thème de cette histoire, inspirée de faits réels de la famille de Kamini, est très actuel. C’est pourquoi je me suis sentie concernée par ce film et que chacun pourra y trouver sa part de vérité.



Bienvenue à Marly-Gomont est donc une comédie où on rigole et sourit souvent, mais tout dans la délicatesse. Il en ressort un résultat très touchant, avec des personnages très attachants. Une histoire que Kamini a bien fait de chanter à l'époque et de nous raconter maintenant en images. C'est un bon moment que vous passerez dans les salles obscures en allant voir ce film, actuellement au cinéma.