EURO 2016 : Quel budget devez-vous débourser pour remplir votre album d'autocollants Panini ?

Un professeur de mathématiques s'est lancé dans un calcul pour estimer ce que ça peut coûter à un collectionneur, s'il souhaite à tout prix remplir son album... et ça peut coûter très cher.



Le concept Panini a traversé les générations, sans jamais vraiment changer de recette : Un album, et des autocollants édités à l'effigie des joueurs des équipes engagées lors des grandes compétitions de football. Panini est donc forcément là cette année avec l'Euro 2016.



A l'approche de l'évènement, un professeur de mathématiques de l'université de Cardiff au Pays de Galles, s'est amusé à trouver le budget moyen d'un collectionneur s'il devait finir son album, sans procéder à des échanges.



Pour obtenir au moins un exemplaire des 680 autocollants existants dans cette collection Euro 2016, le coût moyen pour le collectionneur serait d'environ 743 €.



Pour les plus chanceux, l'acheteur débourserait seulement 86 euros soit 136 paquets : "Si vous êtes aussi chanceux, je vous suggère de jouer régulièrement à la loterie" déclare le professeur. Cela impliquerait qu'aucun des paquets ne comporte de doublons, "Or, plus vous avez de paquets, et plus vous aurez de chances d'avoir des images en double".



En effet, uniquement la chance joue sur le budget Panini. Celle d'avoir ou non des doubles dans son sachet.



Le professeur est parvenu à ce résultat grâce à une formule de probabilité lancée sur son ordinateur, et répétée 1 million de fois. Le moyenne de ce million de calculs a donné 743€.





