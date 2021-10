EURO 2016 : Super Victor, la mascotte, a le même nom qu'un célèbre accessoire pour adultes

"Oh my god !" s'exclament certains anglais ! Le petit garçon a le même nom qu'un célèbre sextoy très répandu outremanche.



La mascotte a été choisie officiellement en novembre 2014, mais l'UEFA a préféré demandé aux internautes de choisir son prénom. Le nom de Super-Victor est donc choisi après un vote.









Il faut savoir que l'UEFA mise énormement sur la vente de produits dérivés, mais les ventes sont plutôt compromises en Angleterre. Les internautes anglais qui ont voulu commander sur le web une petite peluche à l'effigie de la mascotte ont eu la surprise de tomber sur une page de résultats remplie de sextoy.



En France en revanche, si vous cherchez des « jouets Super Victor », sur des sites français, vous tomberez bel et bien sur la mascotte.





L'UEFA a réagi en déclarant «Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils (les jouets érotiques), ne sont pas fabriqués par l'UEFA».