Calvados : le conducteur manque de percuter un gendarme en prenant la fuite à Vire

Le 4 juin, à 21h15, la gendarmerie effectue des contrôles à un rond-point de Vire. Faisant signe à un véhicule de s’arrêter, les gendamres le voient au contraire accélérer, manquant de percuter un militaire qui a juste le temps de sauter de coté. L'automobiliste s'enfuit. Il est interpellé une heure plus tard.

Maxime Lemancel, âgé de 30 ans a été jugé en comparution immédiate le jeudi 9 juin par le tribunal de grande instance de Caen pour refus d'obtempérer à une sommation de s’arrêter, exposant autrui à un risque de mort ainsi que pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. A l'audience, l'homme explique qu'il n'a pas réalisé qu'il s'agissait des gendarmes car il faisait nuit. Il a juste vu quelqu'un faire de grands gestes dans tous les sens et a paniqué. Il affirme avoir bu trois verres mais ne pas avoir consommé de cannabis, ce que démentent les analyses biologiques.

Huit mentions au casier judiciaire

Son casier judiciaire comporte huit mentions : dégradations, vols en réunion et en récidive, port d'arme, rébellion et trafic de stupéfiants. Son avocat plaide que le prévenu est sous curatelle renforcée. "Il n'a pas toutes ses capacités, il est incapable de gérer ses émotions, il a paniqué. A l'âge de 18 ans, il a été victime d'un grave accident de la route qui lui a valu un mois de coma et neuf mois de rééducation. Cela lui a laissé des séquelles : perte d’équilibre, de mémoire, émotivité... Il n'y a aucun élément intentionnel dans cette infraction. Même si son casier judiciaire est loin d’être vierge, il n'y a jamais eu de faits de violence."

A deux doigts de la catastrophe

Néanmoins, le procureur estime que l'on est passé à deux doigts de la catastrophe et des Assises. Le jeune conducteur écope de 6 mois de prison ferme et de 18 mois de suspension de permis.

