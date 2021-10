Adele à Bercy: une drôle de diva en communion avec son public

Les places s'étaient arrachées en quelques minutes après leur mise en vente, fin 2015, pour ce 45e concert de sa tournée mondiale qui compte 105 dates.

Très théâtrale, extrêmement bavarde, la jeune Anglaise a commencé à chanter sur une scène au milieu du public, et a maintenu ce lien pendant deux heures, soutenue par son groupe, des choristes et un orchestre de cordes.

La diva tatouée a beaucoup parlé de son jeune fils et s'est excusée de s'être retirée des scènes pendant quatre ans pour s'occuper de lui.

Mais elle a surtout fait preuve d'humour et d'autodérision, tout au long d'un concert où elle a sans cesse salué ses fans et démontré sa simplicité, vêtue de sa longue robe noire à sequins.

Entre deux chansons,la chanteuse a fait monter des admirateurs sur scène, a vanté le dernier film qu'elle avait vu ("Seul contre tous") et s'est soumise à une séance de selfies. Elle a surtout expliqué dans quel contexte elle avait écrit chacune de ses chansons d'amour et de trahison.

"Je suis maintenant devenue une artiste professionnelle. J'ai longtemps fait semblant", a-t-elle avoué devant Bercy, après avoir chanté une version orchestrale, superbe, de "Skyfall", le générique du 23e James Bond. En février dernier Adele a reçu un Brit Award d'honneur.

"C'était un de mes plus beaux concerts", a souligné Elodie, 35 ans, à la sortie de Bercy. "Mais si on ne comprend pas l'anglais, on perd une grande partie du spectacle!"

Adele a ensuite fondu en larmes sur sa "chanson préférée", "When we were young". Ses photos d'enfance défilaient derrière elle alors qu'elle chantait "Laisse-moi te photographier, au cas où ce serait la dernière fois".

"Elle a une voix magnifique. Et elle a presque fait un one-man-show",s'est exclamée Lauriane, 20 ans, venue de Nantes pour voir Adele.

La chanteuse sera vendredi soir pour son deuxième et dernier concert à Bercy, en concurrence directe avec le match France-Roumanie, en ouverture de l'Euro de football. Continuant sur sa lancée humoristique, elle a proposé de passer le match sur l'écran géant.