CINEMA Retour chez ma mère, moins drôle que prévu

Je vous parle aujourd'hui de la comédie Retour chez ma mère avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner et Jérôme Commandeur.

J'ai été assez déçue de ce film, je m'attendais à mieux. Comme pouvait le laisser supposer la bande-annonce, j'imaginais un choc de génération, une difficulté à devoir sacrifier son indépendance des 2 côtés, quand on a pris l'habitude de vivre seul(e) depuis de nombreuses années.

Finalement, ce film est plus une histoire sur la famille, avec des relations développées entre frères et sœurs adultes, des rancœurs et des non-dits et pas sur cette génération « boomerang » comme on l'appelle (l'adulte d'une quarantaine d'années qui retourne chez ses parents après des problèmes professionnels et/ou sentimentaux).

Côté casting, j'ai accroché au trio de frères et sœurs mais bizarrement, il m'a fallu pas mal de temps pour imaginer Josiane Balasko en maman de ces 3 là. Je l'ai senti « distante » au début, ce qui ne m'a pas fait rentrer dans le film avant plusieurs dizaines de minutes.

Le film est très souvent en lieu clos, dans l'appartement de la mère. Cela ressemble à un rythme de théâtre du coup, comme dans « Le prénom » (pièce qui avait été adaptée en film). Ce sont donc les dialogues qui sont mis en avant et non les situations. On assiste alors au traditionnel repas de famille où chacun en prend pour son grade. Les situations sont réalistes, pas de faux pas de ce côté là. C'est juste que les situations comiques ne sont finalement pas nombreuses et que le film a dévié du sujet initial.

Retour chez ma mère sera plus à voir comme un incursion dans la Famille que comme une comédie sur la cohabitation de 2 générations. Un film doux-amer plutôt qu'une comédie. Une fois prévenu, cela passe peut-être mieux. Ne vous attendez pas à rigoler un bon coup en y allant, même si quelques scènes sont là pour ça. Retour chez ma mère, c'est actuellement au cinéma.