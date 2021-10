CINEMA Warcraft: le commencement, un film bluffant

Aujourd'hui je vous pale du film Warcraft le commencement, avec Ben Foster et Travis Fimmel (Vikings).

Ce film a été créé par Blizzard, un éditeur de jeux vidéos qui a créé les 3 jeux Warcraft et le MMORPG (Jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs) World of Warcraft. C'est ici l'histoire , comme son nom l'indique, du tout début de la saga Warcraft, qui amène différentes races à s'affronter : ici les humains et les orques.

Blizzard est réputé dans le monde du jeu vidéo pour la qualité de ses cinématiques, régulièrement comparées à des films. C'est donc l'occasion de voir si le talent est maîtrisé pou rune version longue. Le verdict est rapide et clair : un grand OUI !

Visuellement, le film est magnifique . J'ai eu l'occasion de le voir en 3D et la profondeur rend encore plus beau les effets spéciaux. Les orques sont très bien modélisés, ils ont été réalisés en motion-capture (de vrais acteurs ont prêté leurs traits aux personnages , qui adoptent donc leurs mouvements. Les infographistes modifient ensuite leur apparence par ordinateur, pour les rendre moins humain). Les effets de magie sont aussi très beaux et rendent très bien à l'écran lorsque des sorts sont lancés. Quant aux costumes, ils sont parfaits et sont très fidèles à ce que l'on voit dans les jeux.

Je suis une grande joueuse de jeux vidéos et je suis fan de fantasy à travers les jeux mais aussi les livres et les films. Je suis donc rompue aux codes de cet univers, en revanche je n'ai jamais joué à un warcraft ou à WOW. Je ne connais donc rien de cette histoire là, je l'ai découverte avec le film. Et j'ai vraiment accroché ! L'histoire est bien racontée, avec sont lot de rebondissements et d'intrigues. J'ai été captivée du début à la fin. J'y suis allée accompagnée d'une personne qui elle avait déjà joué de nombreuses heures à Warcraft et Wow et qui m'a dit avoir adoré également. Ce film s'adresse donc à tous, les connaisseurs retrouveront des lieux et personnages mythiques tandis que les autres seront pris dans les intrigues et captivés par le charisme des Héros (et Méchants!) des 2 camps.

J'ai trouvé le casting très bien choisi, avec des rôles qui collent à la peau (blanche, noire ou verte) de leurs interprètes. Côté action, il y a aussi de quoi jubiler car les combats sont très stylés et plein de fureur. Qu'ils soient magiques ou à base de haches, marteaux, c'est parfaitement maîtrisé.

Warcraft le commencement est un film incroyable, avec un univers très riche et une beauté à faire décoller la rétine. C'est assurément l'immanquable blockbuster de ce printemps, avec une histoire prenante qui plaira au néophytes comme aux amateurs. Blizzard réalise là un coup de maître qui nous fait attendre la suite avec grande impatience ! A voir en ce moment au cinéma.