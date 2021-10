Tendance Sports : Granville OK, Saint-Lô KO et le Caen HB au 7e ciel !

HANDBALL : C'était un des grands événements sportifs du week-end, les Vikings du CAEN HB ont décroché le titre de Champion de France de N1 et la montée en ProD2. Thomas LAMORA (Vice-pdt), était en direct de Limoges, quelques minutes après le buzzer final.

Handball montée Caen HB live Limoges Impossible de lire le son.

FOOTBALL RÉGIONAL : Baisser de rideau sur les championnats fédéraux ce week-end ! Et du côté des clubs bas-normands, la note est mitigée avec un maintien, une très probable montée et deux descentes ! Rien que pour vous, retrouvez les bilans de Damien OTT (entr. US Avranches- Nat), Thibault DESLANDES (pdt. Saint-Lô- CFA2), Laurent DUFOUR (entr. ASPTT Caen- CFA2) et Fabrice CLÉMENT (pdt Granville- CFA2).

US Avranches : 7e de National (maintenu)

US Avranches bilan Damien Ott Impossible de lire le son.

US Granville : 2e de CFA2 (montée meilleurs 2es)

Granville CFA2 Fabrice Clément Impossible de lire le son.

FC Saint-Lô : 14e de CFA2 (relégué)

FC St-Lô bilan Thibault Deslandes Impossible de lire le son.

ASPTT Caen : 13e de CFA2 (relégué)

ASPTT Caen bilan Laurent Dufour Impossible de lire le son.

CYCLISME : La traditionnelle "Michel-Lair" fera peau neuve, les 18 et 19 juin prochains dans le nord-cotentin. Delphine LEROY, présidente de l'AC OCTEVILLE nous présente ce week-end de cyclisme new-look !

Michel-Lair Delphine Leroy Impossible de lire le son.

BASKET : A quelques heures du début du Tournoi pré-olympique qui se déroulera à Mondeville à compter de ce mardi 7 juin 2016, Daniel HERBLINE (président de la Ligue Régionale) était en direct avec nous pour nous présenter ce grand moment de basket qui regroupera les équipes du Canada, de la Chine, de l'Australie et évidemment, de la France.

Daniel Herbline Basket Normandie Impossible de lire le son.

BONUS : Guillaume LAURENS (rédacteur en chef adjoint secteur WEB, La Manche Libre / Tendance Ouest) était en direct avec nous pour présenter la toute nouvelle application NORMANDIE SPORT