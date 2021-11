Laurent Beauvais présente la Cart'atoo!

La cart'atoo est une carte disponible pour les jeunes bas-normands qui ont entre 15 et 25 ans.

Elle permet d'obtenir de nombreuses réductions sur l'activité culturelle bas-normandes comme les concerts, le cinéma, les musées et bien d'autres thèmatiques.



Laurent Beauvais revient sur l'objectif de cette carte, ses enjeux et ses atouts!

Retrouvez toutes les infos concernant cette carte sur le site officiel :www.cartatoo.region-basse-normandie.fr