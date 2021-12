Valognes. Le député de la Manche Stéphane Travert nommé ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Il est l'un des premiers députés socialistes à avoir parié sur la réussite d'Emmanuel Macron. Stéphane Travert, député sortant de la Manche, est nommé ce mercredi 21 juin 2017 ministre de l'agriculture et de l'alimentation dans le second gouvernement du Havrais Édouard Philippe.

Tombeur d'Alain Cousin en 2012

Le natif de Carentan, âgé de 47 ans, est adhérent depuis le parti socialiste dans les années 80. Il a d'ailleurs été secrétaire fédéral du PS entre 2005 et 2012.

Lors de son élection à la tête de la région Basse-Normandie en 2010, Laurent Beauvais lui confie la pêche et les ressources marines. Deux ans plus tard, il parvient à battre Alain Cousin aux élections législatives de 2012, et s'empare du poste de député que son adversaire détenait depuis 1988.

Un brin "frondeur"

En début de mandat de François Hollande, Stéphane Travert se distingue par ses votes en marge du groupe PS, sur certains sujet comme la loi sur la sécurisation de l'emploi ou le traité européen. En octobre 2014, il fait part de sa confiance envers "certains ministres efficaces comme Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, Laurent Fabius, Stéphane Le Foll ou Najat Vallaud-Belkacem". Certains le classent alors dans le camp des "frondeurs".

Proche de Macron depuis longtemps

En décembre 2014, Stéphane Travert est nommé rapporteur de la loi Macron. Le futur président de la République est alors ministre de l'économie. Il travaille notamment sur le travail dominical, un sujet que le député de la Manche avait déjà abordé en début de mandat.

Stéphane Travert ne cache pas sa proximité avec Emmanuel Macron depuis la rentrée 2016. "Il est le seul à pouvoir faire bouger les lignes" estimait-il lors d'un interview donné en septembre, dont voici un extrait :

En février 2017, le Parti Socialiste de la Manche, qui l'avait investi pour les élections législatives, lui avait demandé de se mettre en retrait le temps de la campagne. Stéphane Travert a malgré tout parrainé Emmanuel Macron à la présidentielle, et non pas Benoît Hamon, candidat de son parti. En mai, il reçoit l'investiture En Marche. Le PS ne présente personne face à lui dans la 3e circonscription. Au second tour, il bat Jean-Manuel Cousin (LR-UDI) avec 66,16% des suffrages. Son suppléant est Grégory Galbadon, maire de Saint-Pierre-de-Coutances.