Hors Normandie. Passation de pouvoir : les Normands invités par Emmanuel Macron

C'est fini. La passation de pouvoir qui a eu lieu, dimanche 14 mai 2017 à l'Elysée entre François Hollande, président sortant, et Emmanuel Macron, président élu, est terminée.

Au total, 400 invités, triés sur le volet, ont assisté à la cérémonie. Quelques Normands ont été repérés.

Stéphane Travert tout d'abord, député de la Manche, secrétaire général adjoint de En Marche !

Jean-Léonce Dupont, président du Conseil départemental du Calvados, faisait aussi parti des invités. Celui qui est aussi sénateur, questeur du Sénat, n'a pas hésité à se servir de son téléphone portable pour immortaliser le moment. Mais a tweeté sans photo :

Fier et heureux d'avoir assisté au nom du @Senat avec @gerard_larcher à @Elysee à la prise de fcts de @EmmanuelMacron.Une nouvelle page. — Jean-Léonce Dupont (@jldupont14) 14 mai 2017

Aperçu aussi, Eric Halphen, candidat investi par La République en Marche pour la seconde circonscription du Calvados, dans le cadre des élections législatives. Le médiatique juge anti-corruption a retweeté un propos du président élu :

"J'aurai la volonté constante de rassembler les Français" @EmmanuelMacron #passationdepouvoir — Jeunes avec Macron (@JeunesMacron) 14 mai 2017

Comment ne pas citer non plus, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ancien député de Seine-Maritime, Bernard Cazeneuve, désormais ex premier ministre, ancien maire de Cherbourg (Manche) mais aussi François Hollande, en personne. L'ancien chef de l'Etat est en effet né à Rouen :

Nous devons être exemplaires dans l'action et unis dans le mouvement — François Hollande (@fhollande) 14 mai 2017

L'histoire ne dit pas encore si François Hollande compte maintenant renouer avec ses racines normandes. Bernard Cazeneuve, ex Premier ministre, l'envisagerait, lui.