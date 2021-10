Tendance Live Granville 2016 : Julien Stackler derrière les platines

Le Tendance Live Granville 2016 accueille l'un des meilleurs DJs normands : Julien Stackler. Tous les weekend, il fait bouger les clubbers dans le plus prestigieux club de Normandie où il est résident : Les Planches de Deauville. Il a posé ses platines aux cotés des plus grands DJ français comme David Guetta, Joachim Garraud, Martin Solveig... mais aussi des plus grand DJs internationnaux : Avicii, Roger Sanchez, Axwell ou encore Laidback Luke).





Julien Stakler, est aussi un producteur :









Le samedi 18 juin 2016 dès 19h, retrouvez aussi Charles Like the Prince, June the Girl, Oh Dear Vegas, Sonia Lacen, Marvin Jouno, Géronimo, Brocken Back, Côme, Léa Castel, Claudio Capéo, Superbus et Antoine Clamaran. Rendez-vous Place de la Fontaine Bedeau, pour le Tendance Live Granville.