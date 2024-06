Tendance Live Granville. Où se garer et comment venir ?

Après un an d'absence, il revient : le concert gratuit Tendance Live à Granville, vendredi 14 juin. Pour cette grande fête populaire, Irma, Yodelice ou encore Styleto se produiront sur la scène, place Fontaine-Bedeau. Pour venir profiter de la musique, encore faut-il pouvoir accéder au site. Voici comment faire et où se garer. Le concert commence vers 20h, autant dire qu'il faut arriver bien avant.

Pour se garer, il n'y aura pas de stationnement place Fontaine-Bedeau. Il faudra aller se garer un peu plus loin, et marcher. Il y a par exemple plusieurs parkings dans la Haute-Ville, d'autres du côté de la gare et du groupe FIM. Enfin, des solutions de stationnement sont possibles vers le stade Louis-Dior ou la Cité des sports. Pour les personnes à mobilité réduite, un parking leur est dédié place Albert-Godal.

Voici le plan des parkings de Granville.

Pour accéder au concert, il y a deux entrées accessibles à pied, de part et d'autre du boulevard des Amiraux granvillais. Soit il faut arriver depuis le centre-ville et le port, soit par le même boulevard, mais depuis l'autre côté et la descente qui arrive de l'est de la ville.