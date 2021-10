Tendance Live à Granville: SUPERBUS jouera quelques titres avant une tournée à l'automne

Il y a 15 ans, SUPERBUS écume les petits clubs et enflamment le public. Leur recette : un ska insolent doublé d’une pop efficace et surtout, pour la première fois depuis Niagara et les Rita Mitsouko, la figure de proue d’un groupe français majeur est une femme ! Jennifer saute dans la foule, fait slammer le public… mais avec un sens du glamour déconcertant telle une égérie de Warhol qui serait passée à la machine rock californienne. Pendant plus de 10 ans, le succès ne se dément pas et impose leur style bien à eux : un mélange de de riffs de guitare dynamiques, de synthés 80’s, et de paroles fédératrices !

Si les thèmes évoqués sont universels, c’est la forme qui fera la différence. De véritables slogans scandés lors des nombreuses tournées du groupe. Le succès est tel que Shirley Manson, leader du groupe mythique Garbage, déclare en 2015 son amour pour le groupe via les réseaux sociaux !

Après 4 ans d’absence sur les ondes et dans les studios, SUPERBUS s’apprête enfin à sortir leur 6e album "SixTape" (juin 2016). Si le groupe garde son essence pop rock pétillante, il se réinvente dans la réalisation artistique et dans les thèmes abordés.

Jennifer Ayache, auteure et compositrice, livre une fois de plus des mélodies entêtantes et des refrains accrocheurs toujours épaulée de Patrice aux gimmicks de guitares et aux arrangements imparables.

Aux commandes de la production : ils font appel à Gaspard Murphy, réalisateur de 23 ans, ayant notamment collaboré avec le célèbre Tony Maserati aux Etats Unis (Beyoncé, Lady Gaga, P. Diddy). Quant aux mixes, ils sont faits par Pierrick Devin, enfant prodige de l’électro et de l’urbain (Nekfeu, Lilly Wood and the pricks…). Le résultat est un voyage émotionnel entre électro-rock, pop obsédante et sensualité.

Retrouvez SUPERBUS, samedi 18 juin sur la scène du Tendance Live, le plus grand concert gratuit de Normandie, place de la Fontaine Bedeau à Granville (Manche).

Cet automne, la tournée du groupe passera par Rouen, le Mans, Rennes...