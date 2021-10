Coupe de France. La Normandie à l'assaut de la Ligue 1

Ce sera incontestablement l'événement sportif du week-end en France, mais aussi partout en Normandie. Les 16es de finale de la Coupe de France concerneront quatre clubs de la région : Granville, Gonfreville, Rouen et Caen. Et tous affronteront des clubs de Ligue 1, l'élite du football hexagonal.

Premier match à suivre en direct sur Tendance Ouest, avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé, dès le vendredi 17 janvier, à partir de 20 h 55, la rencontre entre l'US Granville (National 2) et l'Olympique de Marseille (Ligue 1), au stade Michel-d'Ornano de Caen. Les 20 000 places disponibles ont été vendues en quelques heures.

Le Samedi 18 janvier, à partir de 15 heures, le rendez-vous est donné au stade Océane du Havre, où les locataires "Ciel et Marine" habituels laisseront la place à l'ES Gonfreville-l'Orcher, équipe voisine qui évolue en National 3 (5e division) et qui affronte une formation qui a fait la Ligue des Champions cette année, le Lille Olympique Sporting Club. Un immense défi pour les protégés du président Michel Garcia. Un match à suivre en direct sur Tendance Ouest, avec aux commentaires, Joris Marin et Sylvain Letouzé.

Enfin, pour boucler ce formidable week-end de Coupe de France, direction le stade Robert-Diochon de Rouen pour un choc entre les Diables Rouges du FC Rouen (National 2) et le SCO d'Angers (Ligue 1). Auteurs d'un premier exploit contre Metz au tour précédent, les ouailles de David Giguel se verraient bien renouveler leur performance face aux Angevins. La rencontre sera à suivre le dimanche 19 janvier, dès 17 h 15, en intégralité sur Tendance Ouest, avec Cyril Capron et Sylvain Letouzé aux commentaires. Vous pourrez également suivre le match Montpellier (Ligue 1)-Caen (Ligue 2), en fil rouge.