Elle emprunte un livre à la bibliothèque et le rend 67 ans plus tard

En Nouvelle-Zélande, elle ne restitue le livre qu’elle avait emprunté petite que 67 ans plus tard.



24.605 jours se sont écoulés entre le moment où cette petite fille a emprunté le livre "Myths and Legends of Maoriland", et celui où cette même dame l’a restitué.

Dans un communiqué, la bibliothèque a communiqué qu'une « merveilleuse cliente est venue à nous pour se confesser. Quand elle était enfant, elle venait régulièrement à la bibliothèque, jusqu’au jour où elle a déménagé à Auckland et a emporté le livre avec elle par erreur. »





A en croire le barème de pénalitées en cas de retard, elle aurait dût débourser près de 15.000 euros de sanction vu le retard conséquent avec lequel elle a ramené le livre. Mais la bibliothèque n'en a pas tenu compte, du fait qu'elle était enfant au moment de l'emprunt, et les enfants n'ont pas à s'acquitter d'une amende quand il s'agit de culture.

Depuis que cette histoire a été médiatisée, la bibliothèque a déclaré avoir reçu des dizaines d’appels de personnes ayant, elles aussi, omis de rendre des livres et des ouvrages depuis des années.