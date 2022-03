Miguel Derennes sort son livre "Tu peux ou tu peux pas"

Miguel Derennes, ancien chroniqueur de l'émission Touche Pas à Mon Poste, revient avec un livre plein d'humour intitulé "Tu peux ou tu peux pas ?"



Idéal pour jouer et rire entre amis en soirée, avec des questions basées sur des faits, des vérités scientifiques, des études, des infos déroutantes et des lois insolites à travers le monde.





Autre exemple : Faire boire de l’alcool à un poisson dans l’Ohio. Tu peux ou tu peux pas ? TU PEUX PAS. Une loi l’interdit, jurisprudence oblige, quelqu’un a donc forcément essayé.



A certains moments, vous aurez certainement du mal à y croire, mais TOUT EST VRAI ! Le livre est en vente aux éditions First dans toutes les bonnes librairies.