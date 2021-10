Tendance Sports #198 : Foot, play-off de basket et découverte de la FFSE !

En ce week-end de fête du travail, Tendance Sports n'a pas eu le temps de chômer avec du foot, du plus grand, le SM Caen, au plus petit, les minots du 7e Challenge Chevassut. En multisport, Hervé Coudray était en live après la qualification du Caen BC en play off de N1, Laurent Launay lui, a tracé le bilan de saison de la Bayard Argentan en tennis de table tandis que Quentin Hurel a présenté la Ligue Normande de Sport Entreprise...