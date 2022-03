Paris (AFP). Portables: les femmes et les jeunes, principales victimes de vols

Depuis 2013, la tendance s'est inversée et les femmes sont davantage victimes que les hommes de vols de téléphones portable (1,6% des détentrices contre 1,3% des détenteurs), selon l'enquête de l'Insee-ONDRP-SSMSO intitulée "cadre de vie et sécurité".

La proportion de victimes chez les jeunes âgés de 14 à 25 ans est plus élevée (4,1%) que pour les autres tranches d'âge (1,5% chez les 26-45 ans et 0,5% chez les plus de 45 ans).

Au total, "678.000 personnes de 14 ans et plus ont été victimes d'un vol ou d'une tentative de vol de leur téléphone portable en 2014" soit 1,5% des personnes possédant un téléphone portable. Des chiffres qui ne sont cependant pas "significativement" différents de ceux observées pour les années antérieures à 2013, cette dernière ayant connu un "pic" à 1,7% (1,4% en 2012, 1,6% en 2011, 1,5% en 2010, 1,6% en 2009).

Après avoir augmenté en 2013, la proportion de victimes d'un vol violent a fortement baissé en 2014 passant de 0,6% à 0,2% chez les hommes et de 0,4% à 0,3% chez les femmes.

De façon plus générale, l'ONDRP relève qu'entre 2009 et 2015, 58% des victimes de vols de téléphone portable l'ont signalé à la police ou la gendarmerie.

L'étude a été réalisée à partir de résultats des enquêtes "cadre de vie et sécurité" menées conjointement par l'Insee, l'ONDRP depuis 2009 et avec le service statistique de la sécurité intérieure (SSMI) en 2015. Plus de 16.000 personnes ont été interrogées chaque année, et les chiffres rapportés à la population de 14 ans et plus en France métropolitaine. Le "taux de victimation" est mesuré uniquement à partir de personnes disposant d'un téléphone portable.