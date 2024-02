Seine-Maritime. Les églises Saint-Antonin d'Hautot-sur-Seine et Saint-Jean-Baptiste du Val-de-la-Haye ont été cambriolées

Des vols d'objets religieux ? Samedi 24 et dimanche 25 février 2024, les églises Saint-Antonin à Hautot-sur-Seine et Saint-Jean-Baptiste au Val-de-la-Haye situées en Seine-Maritime, ont été victimes de cambriolages. Selon le Diocèse de Rouen, "des objets sacrés ont été volés et des plaintes ont été déposées en Gendarmerie". Au Val-de-la-Haye, "le Saint-Sacrement a été dérobé avec les hosties consacrées." Une enquête a été ouverte.

Un appel lancé à la conscience des voleurs

"Les églises étaient fermées et il y a eu effraction. Des calices, des vases sacrés, ont été volés, et surtout, le Saint-Sacrement a été dérobé. Ce sont ces hosties consacrées que nous conservons pour des personnes malades", raconte Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. "La consolation, c'est que les maires ont fait tout ce qu'il fallait : prévenir la gendarmerie et porter plainte", ajoute-t-il. "Espérons que la conscience des gens qui ont fait cela s'éveille et je lance un appel à ce qu'ils nous rapportent les hosties consacrées".

Une célébration de réparation aura lieu samedi 16 mars

L'archevêque de Rouen et le curé, le Père Henri Delavenne, lancent un appel à la conscience des voleurs :"ramenez les hosties d'une valeur inestimable." Samedi 16 mars 2024 à 18h en l'église Saint-Jean-Baptiste au Val-de-la-Haye, Mgr Dominique Lebrun présidera une célébration de réparation. "Les fidèles se mettront à l'extérieur de l'église, on aspergera les murs d'eau bénite pour demander pardon pour les personnes qui on fait ça et pour nous", explique-t-il. Jusqu'à cette date, l'église restera fermée.